Hermano de la víctima del robo dijo que “fue una situación espantosa y grave”

28 abril, 2021

Walter Stadelman, hermano de la víctima del robo al comercio “La Española”, ubicado en Emilio de la Calle 1640, habló con LU24 y dijo que “fue una situación espantosa, realmente muy grave. Los delincuentes llevaban armas largas, mi hermano fue golpeado a culatazos con armas grandes. Ahora está internado y no sabemos si tocó una costilla o pulmón”.



Contó que fue el primero en encontrar a Ruben Stadelman y su cuñada, Eva Maria Martin Porra, porque lo llamó el proveedor de pan, quien advirtió la situación. Ambos estaban maniatados, él tenía una bolsa en la cabeza y ella una frazada.

Descartó que haya habido un entregador: “Yo no digo lo que tengo y no me interesa lo que tiene cada uno. Nadie tiene que tocar lo ajeno. Yo creo que esta gente fue por la recaudación y de golpe llegaron a pedir una planta de marihuana. Los notaron exaltados, aparentemente eran concurrentes habituales del negocio, y están muy cerca del barrio, no puedo dar más información”, manifestó.

No había cámaras de seguridad en el lugar porque estaban en proceso de instalarla. No hay testigos, ningún vecino vio nada y eso le llama la atención, “nos tenemos que cuidar entre todos”, agregó.

Stadelman pidió a quienes puedan aportar algún dato se comuniquen con DDI local.

