Hernández, madre de Ullúa: “los hechos se dieron de distinta manera”

3 julio, 2023

En este lunes, Karina Hernández, madre de Gonzalo Ullúa, imputado por el ataque a la vecina de Orense Elsa Huth ocurrido a fines de octubre de 2022, dialogó esta mañana con LU 24 luego de que fuera denegado a su hijo el pedido de excarcelación para que llegue a el juicio oral en libertad.

En este contexto, Hernández comentó: “se presume que mi hijo está detenido por un supuesto ataque brutal a la señora Huth. Los hechos se fueron dado de diferente manera, nada que ver a lo que se presumía en un principio. Mi hijo, cree que existe la posibilidad, de que, en un estado de consumo y alcohol, cuando lee la noticia, hubiese podido chocar en su vehículo a esa señora” Y agregó: “luego de esto, me pide ayuda y yo le dije que había que entregarse, como corresponde. Esto siempre en base a un accidente de tránsito, pero jamás hizo referencia a lo que se dijo después.”

Por otro lado, explicó cómo se dieron las situaciones y dijo: “por toda esta situación el tiene una discusión con la mamá de la novia. Ya que se le decía cómo había desaparecido la noche anterior, en ese estado, etc. Y ante esto, me pide que lo vaya a buscar a Orense y se viene conmigo” Y añadió: “a la mañana cuando se despierta, lee la noticia y lo llama al padre para contarle y le volvimos a decir lo mismo, que se entregue. Gonzalo estaba perturbado con la posibilidad de que sea él, porque en ese estado tiene baches y entra en un estado de paranoia, se olvida de lo que puede haber pasado.”

Finalmente, se refirió al pedido de excarcelación y concluyó: “pedimos la excarcelación y que llegue a juicio oral en libertad. Gonzalo está detenido desde el 29 de diciembre en la Penitenciaria de Bahía Blanca y cada vez hay menos pruebas. La declaración de la señora Huth es totalmente contradictoria a lo que se habló en un principio, yo me puse a disposición de ellos parara aclarar y terminar con todo esto, pero no tuve respuesta.”

