Hija del jubilado justiciero: “Jamás me imaginé la dimensión que iba a tomar esto”

23 julio, 2020 Leido: 189

Gabriela Ríos, hija del jubilado que mató días pasados a un ladrón luego que ingresaran tres veces a su casa en Quilmes, habló con LU 24.

Inicialmente, Gabriela dijo respecto a las detenciones producidas en las últimas horas, que “todas estas últimas novedades que tienen sobre estas personas, están en manos de la Policía y nuestros abogados, esto es minuto a minuto por cuestiones que son partes de los procedimientos; yo hace varios días que no pongo la tele, no como, no duermo, preocupada por la salud de mi papá; él está en un estado de shock, un trapo de piso, està muy mal, està a disposición de la Justicia en un sitio asignado, lo vi en la comisaría de Quilmes, cuyo personal es muy humano, muy contenedor, una persona de esa edad muy lastimado, en esas condiciones, luego se descompenso y lo vi en el hospital de Solano, estoy con el cerebro dividido y mi mayor energía es estar con él, estar atenta”.

“Somos gente de provincia, mi papá entrerriano, mi mama de Salta, no pueden viajar no pueden venir, mis primos, mis tíos, mis tíos abuelos, para todo Salta mi papá es un hijo más, es muy doloroso, muy duro, estamos desbordados, jamás imaginé la dimensión que esto iba a tomar”, agregó.

“La casa está custodiada por la Infantería de Quilmes, hay patrulleros por las amenazas, los familiares están a 300 metros del lugar, lamentablemente no volvemos más, nos vamos de acá”, concluyó.

