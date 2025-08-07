Histórico: Por primera vez la cárcel de Saavedra es conducida por una mujer

Por primera vez en su historia, la cárcel de Saavedra será conducida por una mujer. Daniela Sánchez fue designada como directora de la Unidad 19, en una decisión que marca un nuevo paso en la inclusión de mujeres en roles jerárquicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

De familia penitenciaria, Sánchez ingresó a la Escuela de Cadetes en 1996. A lo largo de su carrera, desempeñó funciones en distintas unidades del sistema, incluyendo la Unidad 8 de Los Hornos, la Unidad 52 de Azul y la Unidad 4 de Bahía Blanca, donde ejercía como subdirectora de Administración antes de este nuevo desafío.

“Tanto mi papá como mis hermanos son penitenciarios y me apoyaron desde el primer momento en que elegí esta carrera”, relató. Además, expresó su orgullo por haber sido elegida para liderar una unidad masculina: “Todos aspiramos llegar lejos dentro de la institución y que me hayan reconocido como para ser directora de una Unidad de varones me pone muy orgullosa”.

En cuanto al significado de su designación, la flamante directora sostuvo: “Es un hermoso desafío venir a una cárcel donde nunca hubo directores ni subdirectores mujeres”, marcando así la importancia simbólica y práctica de su nuevo rol.

La resolución fue firmada por el jefe del SPB, Xavier Areses, con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Juan Martín Mena, y del gobernador Axel Kicillof. La designación de Sánchez constituye un hito institucional, al tratarse de la primera vez que una mujer asume la dirección del penal saavedrense.

La Unidad 19 fue fundada en 2003 y forma parte del Complejo Penitenciario Zona Sur junto a las unidades de Bahía Blanca y Trenque Lauquen. Desde hace más de dos décadas, mantiene un fuerte vínculo con la comunidad a través de acciones solidarias en beneficio de instituciones locales.

Con información de labrujula24.com

