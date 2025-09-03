Hombre aprehendido por amenazas agravadas contra su pareja

3 septiembre, 2025 0

Un hombre de 39 años fue aprehendido en la noche del martes en la ciudad, acusado de amenazar a su pareja de 44 años con atentar contra su integridad física.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:40 horas en una vivienda ubicada en calle Bolivia al 800, donde personal de la Policía Comunal intervino de inmediato tras ser alertado por la situación.

Según informaron fuentes oficiales, la víctima fue asistida y trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se le tomó declaración testimonial.

En tanto, el hombre quedó alojado en la Comisaría Primera, a disposición de la Justicia.

Se iniciaron actuaciones por el delito de amenazas agravadas, con intervención de la UFI N° 6.

Volver