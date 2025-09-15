Hombre aprehendido tras provocar disturbios luego de un choque

El viernes por la noche, personal policial de la Comisaría Primera procedió a la aprehensión de Diego Martín Rojas (34) en calle Olivero Duggan al 700.

Momentos antes, Rojas conducía un Peugeot 504 por calle Cangallo al 900 cuando, por causas que aún se desconocen, colisionó contra un Volkswagen Gol gris que se encontraba estacionado y sin ocupantes, propiedad de una joven de 25 años.

Tras el choque, el vehículo de Rojas quedó varado en el lugar. Al intervenir personal policial y de tránsito, se constató que el rodado tenía prohibición de circular y carecía de la documentación correspondiente. Ante la inminencia del secuestro del auto, el conductor reaccionó con violencia, comenzó a amenazar a los efectivos y arrojó piedras contra los móviles policiales, provocando daños en uno de ellos.

Finalmente, fue reducido utilizando “la fuerza mínima e indispensable” y trasladado a la dependencia policial, donde permanece alojado en el sector de calabozos.

El aprehendido enfrenta cargos por Daño agravado, Resistencia a la Autoridad y Amenazas, con intervención de la UFIJ N°16.

