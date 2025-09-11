Homicidio en Copetonas: El Jurado halló a Juan Ignacio Ostiza “NO CULPABLE”

11 septiembre, 2025 281

Un Jurado Popular juzgó a Juan Ignacio Ostiza en un caso de homicidio, y luego de dos días de escuchar testimonios y alegatos, lo hallaron NO CULPABLE del delito que se le acusaba.

En septiembre de 2024, en un establecimiento rural de Copetonas ocurrió una situación entre dos personas que trabajaban en el lugar, que se inició como una discusión económica, derivó en una pelea y el saldo fue de uno de los protagonistas fallecidos.

Durante el juicio, el Fiscal Gabriel Lopazzo intentó demostrar intencionalidad en el incidente, mientras que la defensa, Dra. Elisa Hospitaleche insistió en la legítima defensa.

Cada uno a su tiempo, en los alegatos, esgrimieron los argumentos necesarios que debían explicar al jurado, para que éstos pudieran analizar cada punto para luego discutir un veredicto.

Lo cierto fue que entendieron que fue homicidio en legítima defensa y eso es una causa de justificación que implica que la conducta que se le imputaba no sea punible, por lo tanto, se puso punto final al juicio con un veredicto de no culpabilidad.

La Jueza del caso fue la Dra. Agustina Cedeira, a cargo del Tribunal en lo Criminal de Tres Arroyos.



Volver