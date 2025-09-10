Homicidio en Copetonas: Inició el Juicio por Jurados

Esta mañana comenzó el Juicio por Jurados donde se juzgará la conducta de Juan Ignacio Ostiza, acusado de homicidio en perjuicio de Lucas Tomás García, hecho ocurrido en septiembre de 2024 en un establecimiento rural de la localidad de Copetonas.

Pasadas las 11 de la mañana, luego de conformarse el jurado, comenzó a desarrollarse el debate con la presencia del imputado, que esperó el juicio en libertad representado por la Dra. Elisa Hospitaleche, el fiscal de la causa Dr. Gabriel Lopazzo y la Jueza del Tribunal en lo Criminal Dra. Agustina Cedeira.

Estaba prevista la declaración de 14 testigos, hoy testimoniaron 13 y mañana, a partir de 9:30 horas, lo hará el faltante y el imputado Ostiza, luego serán los alegatos. Posteriormente se dará a conocer el veredicto del Jurado popular.

El caso

El hecho ocurrió 4 de septiembre de 2024, en el establecimiento rural El Destino, ubicado en el Cuartel IV, y los testimonios dieron cuenta que se produjeron entredichos entre los involucrados, y en esa circunstancia Ostiza se defendió de García con un arma blanca tipo cuchillo.

Según se desprende de la instrucción de la causa en la Fiscalía del Dr. Gabriel Lopazzo, Ostiza y su víctima habrían discutido por una cuestión salarial, a lo que el victimario le habría dicho que tendría aumento en una semana.

Según el relato de testigos, Lucas García le aplicó un golpe por la espalda a Ostiza con un palo de quebracho encendido y cayó por sobre su humanidad.

En determinado momento quien a la postre resulta el homicida, saca un cuchillo e intenta desplazar a Garcìa, aplicándole un corte debajo de la axila, lo que generó el seccionamiento de la vena subclavia.

Ostiza lo llevó a la unidad sanitaria de Copetonas, avisó a su compañera y se presentó ante la policía relatando el suceso, quedando aprehendido inmediatamente.

La gravedad de la herida ameritó la urgente derivación al Centro municipal de salud, donde los médicos constataron el fallecimiento, producto de una lesión de arma blanca, punzo cortante, en región intercostal izquierda.

En el caso tiene intervención la UFIJ N° 17 a cargo del fiscal Dr. Gabriel Lopazzo quien sostuvo que estamos frente a un homicidio simple, mientras que la Dra. Elisa Hospitaleche insiste en la legitima defensa.

