Horacio Salaverri fue electo presidente de CARBAP

28 enero, 2021 Leido: 26

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa en la tarde de hoy eligió la nueva Mesa Ejecutiva y Administrativa que regirá los rumbos de la entidad durante el periodo 2021-2022.

El Consejo Directivo sesionó de manera virtual y consagró en la presidencia, entre las asociaciones rurales presentes, al Contador Público Horacio Salaverri, quien se desempeñó en el último período como tesorero de la entidad, y quien ya presidió la entidad entre 2012 y 2016.

Al mismo tiempo ingresaron tres nuevos miembros a la Mesa Ejecutiva, los dirigentes Guillermo Urruti (Sociedad Rural de Coronel Suárez) , Ignacio Kovarsky (Sociedad Rural de Trenque Lauquen) y Gustavo Frederking (Sociedad Rural de Junín) en reemplazo de Fermín Echeverría (Sociedad Rural de Balcarce)- quien cumplió funciones de protesorero, tesorero, prosecretario, secretario y vicepresidente-, Matías de Velazco (Asociación Productores de Gonzales Chaves) – quien también cumplió funciones de prosecretario , secretario y presidente en dos periodos-, y Fernando Borachia (Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate)- quien cumplió dos periodos como prosecretario.

La mesa ejecutiva y administrativa de CARBAP quedó constituida de la siguiente manera para el periodo 2021-2022:

Presidente: Horacio Fermín Salaverri (Sociedad Rural de Suipacha)

63 años, casado, tres hijos. Productor Agropecuario en Suipacha. Tesorero de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Suipacha. Ex concejal, Ex legislador Provincial. Ex Presidente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa. Delegado de la Sociedad Rural de Suipacha en CARBAP (2007-2014). Director de FOGABA en representación de CARBAP. Ex presidente y tesorero de CARBAP. Contador Público Nacional.

Vicepresidente 1: Pablo Clemente Ginestet (Asociacion Rural de Henderson)

Vicepresidente 2: Jorge Alberto Arocena (Sociedad Rural de General Pico)

Vicepresidente 3: Carlos Federico Petreigne , (Sociedad Rural de Rauch)

Secretario: Roberto Cittadini (Sociedad Rural de Pigüé)

Prosecretario: Ignacio Kovarsky (Sociedad Rural de Trenque Lauquen)

Prosecretario: Gustavo Frederking (Sociedad Rural de Junín)

Tesorero: Mariano Martin Williams (Sociedad Rural de Pila)

Protesorero: Guillermo Carlos Urruti (Sociedad Rural de Coronel Suárez)

