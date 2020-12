Horror en Juárez: “la comunidad está indignada”

28 diciembre, 2020

La periodista Lorena Arlan informó a LU 24 que la autopsia, realizada ayer, determinó que la reconocida docente juarense Sara Gaspani falleció por las heridas provocadas por el ataque de una jauría de perros y dijo que “la comunidad está realmente indignada”.

“El sábado por la tarde nos sorprendíamos, alrededor de las 7 de la tarde, con el hallazgo de una persona, de sexo femenino, que se encontraba sin vida en una calle interna de las chacras, específicamente sobre el Camino del Bicentenario y Los Cedros, muy cerquita de lo que es el Parque Taglioretti”, relató.

“La verdad es que la noticia sorprendía, sobre todo, por la forma en que había sido hallada esta mujer. Fue vista una mochila por alguien que transitaba el lugar y rápidamente dio aviso a la Policía que se encontró con un macabro hallazgo: había sido atacada por una jauría de perros y estaba ya sin vida”, agregó.

Al lugar arribó personal de Policía Científica de Azul y Arlán comentó que Gaspani, de 58 años, salía habitualmente a realizar caminatas.

“La autopsia, realizada ayer, determinó que falleció por las heridas provocadas por el ataque”, sostuvo al tiempo que indicó que “no hay información sobre que vecinos hayan podido ver lo ocurrido”.

Además, manifestó que “ya se habían realizado algunas denuncias por ataques de perros en ese sector de la ciudad y lamentablemente no se había actuado desde ningún lugar, desde el Municipio, desde Bromatología, lo que hace que toda la comunidad esté indignada por esta situación”.

Los canes fueron llevados por personal de Bromatología. “Es algo que no podemos terminar de solucionar, la concientización de la responsabilidad a la hora de tener mascotas. No todos son perros de las calles”, advirtió.

“La comunidad está realmente indignada por este fallecimiento y la forma”, afirmó.

Finalmente, dio a conocer que hay una investigación en curso en la UFIJ Nº 2 de Azul, a cargo del fiscal Daniel Carballo, por averiguación de causales de muerte.

FOTO EL FENIX

