Horror en Puerto Deseado: periodista de Santa Cruz habló del hecho que conmociona al país

21 febrero, 2020

En la tarde del jueves, la ciudad santacruceña de Puerto Deseado se vio conmovida por un aberrante hecho contra una madre y su hijo ocurrido en la zona de playa de Punta Cavendich.

El periodista Carlos Acosta, desde Caleta Olivia habló esta tarde con LU 24 de este terrible suceso en el que una mujer de 45 años fue abusaba sexualmente y su hijo de 4, asesinado. “Es tanta la bronca y la indignación que me cuesta sostener la parte periodística y me voy a la parte humanitaria”, expresó.



Dos sospechosos fueron aprehendidos a comienzos del mediodía: uno en Puerto Deseado, el otro en Caleta Olivia. “Nos dijeron que no están seguros de que fueron ellos por eso están en calidad de aprehendidos, el detenido en Caleta Oliva no opuso resistencia y se lo llevaron inmediatamente, por el cual dice el ministro de seguridad que hay que esperar los indicios que pueden transformarse en pruebas, hay que esperar todo el testimonio de la mujer que sobrevivió, hay que esperar si aceptan la declaración indagatoria de los que están detenidos y otra suerte de rastrillaje que están haciendo en estos momentos en la zona del suceso, todo eso hay que esperar a ver qué ocurre”, contó.

Por esta tarde, indicó, hay una fuerte marcha de repudio en la comunidad de Puerto Deseado exigiendo que haya inmediata justicia y que se esclarezca este “tenebroso” suceso. También en Rosario de la Frontera, Salta, hay una marcha de similares características, lugar de donde es oriunda la víctima y su pequeño hijo.

Cabe recordar que la mujer se encontraba de vacaciones y habían llegado desde Salta para visitar a un hijo mayor que vive hace tres años en Puerto Deseado, trabaja en un taller de carpintería y presta servicio en el Regimiento de Caballería de Tanques 9 del Ejército Argentino.

“Este caso puso en vilo el tema de inseguridad en Santa Cruz porque no puede ser que ocurra esto, dónde está la prevención de la gente que estaba en sus lugares de refugio, cómo no sabían. Si uno tuviera una buena seguridad directamente podría haberse evitado, más en Puerto Deseado en donde no ocurren un crimen, hay asaltos, robos como en todos lados”, dijo sobre la ciudad de 20.000 habitantes.

Finalmente agregó: “Es una noticia que no quiero hacer, me causa estupor. Hay que cubrir la nota de la mejor manera posible. Por ejemplo hay una fotografía que se difundió de la mujer ensangrentada. Yo no lo hubiera publicado nunca esa foto, más allá que uno la tenga”.

