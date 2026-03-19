Villa Italia: le pegaron un tiro en el pecho. Lo operaron en el Hospital

19 marzo, 2026 5.551

Un joven de 26 años, identificado como Raúl Andrés Terkelsen, resultó herido de bala en el pecho tras una pelea ocurrida en la tarde de este jueves en Villa Italia. El sindicado como agresor, Leonardo Aguirre de 25, fue aprehendido por la Policía y se secuestró un arma calibre 22 en su domicilio, con cuatro proyectiles y una vaina servida.

Según supo LU 24, el hecho se habría desencadenado en el marco de una enemistad de vieja data entre ambos.

Producto de las lesiones sufridas, Terkelsen fue operado en el Hospital Pirovano Centro Municipal de Salud y se encuentra internado en terapia intensiva.

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