Hoy indagarán a Tirone, que por el momento seguiría preso

El ayudante fiscal chavense, doctor Juan Carlos Ustarroz, tiene previsto indagar hoy a Cristian Tirone, jugador de Garmense que golpeó a la árbitra Dalma Cortadi en el encuentro de Tercera División entre su equipo e Independencia. Y lo hará en función del delito de lesiones con al menos tres agravantes, según indicó a LU 24. “El más notorio es la condición de mujer del árbitro, la alevosía -que es algo que nadie ha dicho pero cuando pude ver el video observé que el ataque es de atrás, y la alevosía es un agravante a la producción de cualquier delito contra la integridad física de una persona- además de que se produjo en un espectáculo deportivo, lo que también constituye un agravante”, aseguró Ustarroz. En este marco, y ante la necesidad de reunir otros elementos para la investigación, el funcionario advirtió que es probable que Tirone no recupere la libertad en la jornada de hoy, y se lo trasladaría a una Comisaría en la que exista cupo para albergar detenidos, ante la circunstancia de que los calabozos chavenses están inhabilitados.

“El Código Procesal no tiene límites temporales para que la persona quede detenida pero depende de sus antecedentes. Si tuviera una condena reciente, o estuviera cumpliendo con una suspensión de juicio a prueba, podría ocurrir que quede detenido, pero son elementos con los que todavía no contamos”, sostuvo Ustarroz.

En cuanto a la Fiscalía competente en el caso, el funcionario explicó que “además de la violencia de género hay una violación a la ley del Deporte, pero cualquiera de las dos fiscalías que la tome lo hará con competencia y sin ninguna diferencia, el monto de la pena será el mismo y cualquiera de los dos fiscales considerará el agravante de la condición de mujer, sea de la fiscalía especializada o no. Yo hablé, de hecho, con los dos fiscales”.

Cuestionamiento por los celulares

Finalmente, Ustarroz se expresó en contra de la disposición del Ministerio de Justicia que permite el acceso a telefonía celular por parte de los detenidos. “Sigo sin entender por qué se les dan celulares a los presos en las cárceles, y si bien es cierto que fue una medida instrumentada durante la pandemia, eso ya está terminando, en muchos lugares no usamos tapabocas. Se les provee un celular a la mañana y se los retira a la noche, no sé si es individual o no pero lo provee la Comisaría, lo que en los hechos es como si se lo proveyera el Estado. Y hemos tenido un caso ahora, que dio la casualidad ocurrió en la Comisaría de Tres Arroyos aunque no es responsabilidad de ellos porque pasa en todos lados, en el que seguimos la investigación y pudimos comprobar que mediante el teléfono se sigue en contacto con el afuera como si nada, lo que sin duda complica a la causa, se condiciona a los testigos, entre otras cuestiones. La realidad es que si a una persona se la ha privado de la libertad, hay derechos que pierde y uno de ellos es este, porque complica procesalmente todo”, consideró.

