“Hoy volviste a nacer”: conmovedora publicación de la mamá de Facundo Traico

24 febrero, 2021

“Hoy volviste a nacer…acá esta mamá esperándote como siempre. Me devolviste el alma al cuerpo mi vida te amo tanto”, publicó hoy en su cuenta de Facebook Valeria Aballay, mamá de Facundo Traico, el joven de 19 años que protagonizó un accidente en moto en la madrugada del lunes y que, internado en el Hospital Penna de Bahía Blanca, continúa evolucionando favorablemente de las lesiones sufridas.



“Hoy me pediste que te diga por qué estás internado, por qué estoy en esta cama, me quiero bañar, mamá vení tengo hambre quiero Coca Cola y ahí me di cuenta que era mi hijo”, agregó.

“En estos días no te reconocía, tu cara era diferente, dormías, no hablabas ni me mirabas con esos ojitos que te caracteriza…Esa sonrisa. Dios qué manera de sufrir”, expresó.

Finalmente, manifestó: “gente agradezco a todos los que me escribieron y mandaron fuerzas… Gracias!!”.

