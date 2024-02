Hugo Cadenas: “Lo conseguido es fruto de años de mucho trabajo”

20 febrero, 2024



El fin de semana, el tresarroyense Hugo Cadenas fue subcampeón en la Fiesta Nacional del Trigo que se llevó cabo en Leones, Córdoba y lo hizo en la categoría Proteínas con la variedad “ACA 602”, y 13,8 de proteína. En diálogo con LU 24, uno de los representantes de la ciudad habló sobre esto.

“No hay demasiada magia en esto, sino un trabajo que generan los agricultores de la zona y también estamos en un lugar triguero por excelencia. Son muchos años de trabajo que llevan a todo esto”, contó.

Y sobre la variedad, contó: “ACA 602 es una variedad que habitualmente se llaman trigos de alta calidad y se da con un manejo adecuado de fertilización nitrogenada, que hace que un año seco como el que tuvimos, el nivel de proteínas compensa en parte la baja del rinde. A su vez, hace que se genere un nivel de proteína de 14% prácticamente, lo que es muy alto para lo habitual, porque acá normalmente nos pasamos de 10,5% a 11%”

Finalmente, y respecto a las perspectivas de cara a este año, concluyó: “Ahora estamos en el desarrollo de la gruesa y lamentablemente, no nos está tocando un panorama demasiado favorable. La zona no está bien, está en falta de lluvia, con diferencias muy grandes dependiendo de la ubicación. Creo que podemos decir que no vamos a tener una cosecha muy buena. Los cambios de gobierno que modifican las reglas del juego de un día para otro son peores que el clima”.

