Huída, persecución y aprehensión en camino rural de Coronel Dorrego

25 agosto, 2025 0

Una cinematográfica persecución entre un auto particular y el móvil del Comando de Prevención Rural de Coronel Dorrego se produjo en la madrugada de este lunes, que concluyó con la aprehensión de un sujeto oriundo de esa localidad, tras recorrer unos 30 kilómetros, hasta que el reventón de una cubierta hizo detener al vehículo, un Volkswagen Gol que circulaba por un camino rural con las luces apagadas, lo que despertó la sospecha de los uniformados, y al pretender identificar a sus ocupantes, se dieran a la fuga.

El acompañante en determinado momento tiró por la ventanilla un arma de fuego hacia la banquina, y luego se bajó escapando a campo traviesa, perdiéndose en la oscuridad de la noche.

La huída continuó hasta que el reventón del neumático trasero del Gol obligó a detener la marcha, aprehendiéndose a quien manejaba, identificado por la autoridad como Emanuel Vera, mayor de edad y oriundo de Dorrego.

En la requisa del vehículo se hallaron vainas calibre 22 percutadas, y, luego de una recorrida efectuada por el personal se pudo dar con el arma arrojada, semiautomática, que tenía municiones en el cargador y recámara, apta para el disparo, la que tenía pedido de secuestro activo por un hecho de robo cometido en La Matanza.

Vera quedó imputado por los delitos de “Desobediencia” y “Portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Se secuestró el auto, el arma y las municiones, dándose intervención a la UFIJ 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

