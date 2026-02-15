Hurtó celular de un camión, huyó al Parque Industrial y fue capturado

Personal del Comando de Prevención Rural Tres Arroyos esclareció y aprehendió, mediante un rápido y coordinado procedimiento el hurto en flagrancia de un teléfono celular que un delincuente había sacado del interior de un camión que cargaba combustible en la estación de servicio ubicada en Ruta 3, frente al Parque Industrial.

El operativo culminó con la aprehensión del sujeto y se inició una causa por el delito mencionado, “Hurto en flagrancia”.

Como fue

Se inició tras un alerta emitido por efectivos de Gendarmería Nacional, quienes informaron que un transportista había sufrido la sustracción de su teléfono celular en la estación de servicio “Puma”, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 3, kilómetro 496. El autor del hecho se dio a la fuga a pie en dirección al interior del Parque Industrial.

De inmediato, personal del CPR desplegó un rastrillaje preventivo en la zona, logrando interceptar a un sospechoso en el interior del predio industrial. Al efectuarse un cacheo superficial, se constató que entre sus prendas se hallaba el teléfono celular denunciado como sustraído instantes antes.

Cursados los datos por el sistema informático policial, se estableció además que el aprehendido registraba una captura activa por el delito de amenazas, a requerimiento del Juzgado de Garantías N° 3 de Bahía Blanca.

Mantenida comunicación con la UFIJ 16, se avaló lo actuado y se dispuso su aprehensión por hurto en flagrancia y cumplimiento de la orden judicial vigente, ordenándose su alojamiento y la correspondiente custodia.

El procedimiento permitió no solo el recupero inmediato del bien sustraído, sino también la concreción de una medida judicial pendiente, destacándose la pronta respuesta y coordinación interinstitucional.

