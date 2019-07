Identifican a los policías que se tirotearon en una estación de servicios

Un efectivo de la DDI de Azul permanecía este mediodía internado en el Hospital Pintos a causa de las heridas sufridas en el tiroteo entre policías que esta mañana se produjo en una estación de servicios que está situada a la altura del kilómetro 301 de la Ruta Nacional número 3, en cercanías a los ingresos a esa ciudad.



Al centro asistencial había sido trasladado también un agente de la Delegación Azul de la Federal, quien presentaba lesiones por disparos de arma de fuego en sus piernas y en un tobillo, las cuales en principio no ponían en riesgo su vida.

En el marco de un confuso episodio que ahora es materia de investigación, en ese hecho donde ambos efectivos resultaran heridos estuvieron involucrados también dos policías más de la Delegación Azul de la Federal.

Fuentes allegadas a la investigación han podido establecer que los numerarios de ambas dependencias de seguridad estaban vestidos de civil y que se movilizaban en vehículos no identificados de las fuerzas a las que pertenecen.

Alrededor de la hora 8, sobre el playón de estacionamiento de la YPF que está en la Ruta Nacional número 3, entre los ingresos a esta ciudad por las avenidas Piazza y Juan B. Justo, los policías se enfrentaron a tiros por motivos que hasta el momento no están claros.

En ese intercambio de disparos, las consecuencias más graves las sufrió un teniente primero de la DDI de Azul llamado Diego Coronel, quien no bien fuera ingresado al Pintos tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica. Coronel presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen que obligó a que fuera operado de urgencia.

Mientras tanto, uno de los policías de la Federal involucrado en lo que fue ese tiroteo -según se comprobó al ser trasladado al hospital- presentaba heridas de arma de fuego en sus piernas, por lo que también había sido ingresado a quirófano, aunque sus lesiones no revestían gravedad. Se trata del cabo Sergio Raúl Ferreyra, de 32 años de edad. A causa de los disparos que recibió, tenía una herida en la rodilla derecha y otra en su tobillo izquierdo.

Versiones en torno a lo sucedido señalan que tanto el efectivo de la DDI como los de la Federal -los demás policías de esa fuerza de seguridad implicados en este tiroteo fueron identificados como Matías Quiroga y Mauricio Marcolongo - realizaban tareas de investigación en el lugar donde después se produjo ese enfrentamiento armado entre ellos. Un tiroteo donde dos de los policías resultaron heridos.

En ese entonces, el efectivo de la DDI Azul se movilizaba en un Volkswagen Bora, un vehículo que sería de su propiedad, mientras que los tres agentes de la Federal lo hacían en un Ford Focus.

No bien el hecho se produjo, al lugar concurrieron funcionarios pertenecientes a la justicia provincial y federal. También fueron convocados peritos y personal médico, para que en ambulancias trasladaran a los heridos al hospital.

Fuente: Diario El Tiempo de Azul.