Identificaron a los menores que realizaron amenazas en los colegios. Hubo allanamientos

21 abril, 2026 7

Desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos se informa que, en el marco de las amenazas registradas en los últimos días hacia instituciones educativas de la ciudad, se llevó adelante un importante operativo en conjunto con fuerzas policiales y la justicia.

En el día de hoy martes, personal de la Estación de Policía Comunal (Comisaría Primera) y la Sub DDI Tres Arroyos realizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, como resultado de una investigación iniciada a partir de publicaciones en redes sociales.

Las actuaciones, que contaron con la intervención del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil y el Ministerio Público Fiscal, permitieron identificar a los menores involucrados en estos hechos. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Desde el Municipio se destaca el trabajo articulado entre las distintas áreas y organismos, que permitió actuar con rapidez ante una situación que generó preocupación en la comunidad educativa.

Asimismo, se continúan reforzando medidas preventivas y de acompañamiento en los establecimientos, con el objetivo de llevar tranquilidad a estudiantes, docentes y familias, y garantizar entornos seguros.

El municipio reafirma su compromiso de intervenir de manera inmediata ante este tipo de situaciones, priorizando la prevención y el cuidado de toda la comunidad.

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