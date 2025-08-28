Identificaron como Guillermo Sagardoy al hombre encontrado muerto . No habrían hallado indicios de monóxido de carbono

28 agosto, 2025 7.365

Según información oficial emanada de la Fiscalía que entiende en la causa, el vecino encontrado sin vida en su casa esta mañana en Tres Arroyos fue identificado como Guillermo Sagardoy, de 45 años.

Los trámites del proceso avanzan con el protocolo que rige la forma de establecer los causales de muerte.

Había sospechas que se centraban en la inhalación de monóxido de carbono, pero trascendió que la inspección en ese sentido dio negativo.

El hombre fue hallado fallecido en su casa de Lamadrid y Domingo Vásquez y a partir de ese momento comenzó la instrucción de la causa penal, por ahora caratulada como “Averiguación de causales de muerte”.

Sagardoy era una persona apreciada en su ámbito, trabajador y comprometido. Regenteaba una distribuidora de artículos de limpieza.

