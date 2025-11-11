Identificaron y multaron al conductor de la camioneta que realizó maniobras peligrosas en la vía pública

El Municipio identificó al conductor del vehículo que realizó maniobras peligrosas en la vía pública: medio millón de pesos de multa y a disposición del Juez de Faltas

Tras la viralización de un video en redes sociales donde se observa una camioneta realizando maniobras imprudentes y peligrosas, el Municipio de Tres Arroyos informa que el conductor fue identificado y sancionado conforme a la normativa vigente.

El área de Tránsito, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, actuó de oficio al tomar conocimiento del hecho, procediendo a labrar la correspondiente infracción.

La multa impuesta supera los 500 mil pesos, y el responsable fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas. Asimismo, se identificó la titularidad del vehículo, tratándose de una empresa radicada en la localidad de Chaves.

Este tipo de acciones imprudentes no solo ponen en riesgo la vida del conductor, sino también la de terceros. El Estado municipal trabaja de forma permanente en la prevención, control y concientización, pero subraya que la seguridad vial comienza con el compromiso individual de cada ciudadano.

Ante cualquier hecho de estas características, los vecinos pueden comunicarse con el 147, la línea de atención municipal, para realizar denuncias o alertas que contribuyan a preservar la seguridad de todos.

El finde semana, el área de Tránsito labro 106 infracciones, detalladas de la siguiente manera:

Contramano: 6

Licencia: 14

Garage: 4

Doble fila: 6

Camión: 7

Línea amarilla: 4

Ochava: 6

Línea de prohibido estacionar: 14

Casco: 2

Enganche: 7

Tarjeta verde: 7

Luz: 1

Seguro: 12

Teléfono celular: 1

Alcoholemia positiva: 15

Vehículos retenidos: 12

Autos: 5

Motos: 7

