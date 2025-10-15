Igual que en Pergamino: experimento en colegio de Palermo terminó con adolescentes quemados

15 octubre, 2025

Este miércoles a la mañana, cuatro adolescentes de secundaria sufrieron quemaduras durante una feria de ciencias mientras experimentaban con alcohol etílico en el Colegio Guadalupe de Palermo.

Pocos días atrás, un hecho similar había ocurrido en una feria de ciencias en Pergamino, donde el experimento que debía funcionar como una erupción volcánica de fuego artificial se convirtió en una explosión.

Esta vez, un alumno, de 16 años, resultó herido de gravedad. Según confirmó el Ministerio de Salud porteño fue derivado al Hospital Gutiérrez, donde se encuentra con pronóstico reservado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica e intubado por compromiso de las vías aéreas superiores, con quemaduras en el pecho y el rostro.

“La mesa explotó. El chico se prendió fuego de pies a cabeza, estaba al lado mío. Fue tremendo”, contó desde la puerta del colegio uno de los alumnos que estaba presente al momento del incidente. “Estamos todos muy conmocionados”, agregó el adolescente, que dijo que no había matafuegos en el lugar.

