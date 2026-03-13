Impactante choque de autos en Caseros y Las Heras

13 marzo, 2026 0

Este viernes, en horas de la tarde y por motivos que se tratan de establecer, se produjo el choque de un Fiat Uno y un Ford Focus, en Avenida Caseros 690.

El Focus circulaba por calle Las Heras, cruzando la arteria mayor, e impactó en el lateral del Uno, que lo hacía por Caseros.

A consecuencia del fuerte impacto, el Fiat resultó con importantes daños en su estructura, y su conductor fue atendido en el lugar por una ambulancia del SAME, ante la conmoción que le produjo la colisión.

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