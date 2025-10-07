Impactante: Espert imputado por recibir fondos ilícitos

Este martes, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó al diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero. La medida se inserta en una causa que ya venía sobrevolando a Espert desde que se reveló su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado.

La imputación refiere específicamente a los 200.000 dólares que Espert recibió en 2020, presuntamente de Machado, suma que hasta ahora había negado. Ahora, la justicia busca determinar si esos fondos provinieron de una estructura criminal.

Antecedentes del expediente

El jueves previo, Domínguez recibió copia de la causa que tramita en Comodoro Py ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mángano, cuyo eje son los vuelos que Espert hizo en aviones pertenecientes a Machado.

Ahora, el foco se amplía: la denuncia sostiene que los 200.000 dólares son parte de una operación de lavado vinculada al empresario investigado por la justicia de Texas, en EE. UU., donde pesa un pedido de extradición por narco, lavado y fraude.

Argumento de la denuncia

El escrito acusa que Espert percibió, al menos, esa suma de una “banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”. La denuncia se basa en imputaciones hechas en EE. UU. por el fiscal Ernest González y en reportes periodísticos que identifican movimientos de dinero compatibles con operaciones de lavado.

