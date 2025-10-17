Importante procedimiento del CPR Tres Arroyos esclarece abigeato en Copetonas

El Comando de Prevención Rural Tres Arroyos logró esclarecer un hecho de abigeato ocurrido en el establecimiento rural “El Porteñito” del Cuartel IX, tras una destacada labor investigativa que culminó con la puesta a disposición de la justicia de un sospechoso, el secuestro de carne sin trazabilidad, elementos de faena, un arma de fuego y un vehículo utilizado en el ilícito.

El caso se inició el pasado 13 de octubre, cuando un productor denunció la faena clandestina de tres terneros raza Aberdeen Angus, de aproximadamente 120 kg cada uno. Los animales fueron sacrificados en el lugar, dejando restos y sin que existieran testigos o registros fílmicos del hecho.

A partir de ello, el CPR Tres Arroyos desplegó una exhaustiva tarea de investigación y recolección de pruebas, logrando establecer indicios firmes que motivaron la orden de registro domiciliario y secuestro emanada por el Juzgado de Garantías local, a cargo de la Dra. Agustina Cedeira.

El allanamiento, realizado en la localidad de Copetonas, permitió el secuestro de una carabina calibre 22 sin numeración visible ni documentación, diversos elementos de corte y faena, alrededor de 300 kilogramos de carne vacuna sin trazabilidad, y una camioneta tipo pick-up utilizada en el transporte del producto cárnico.

El procedimiento contó con la intervención de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, y con la participación de la UFIJ N° 7 especializada en delitos rurales del Departamento Judicial Bahía Blanca, que avaló lo actuado y dispuso las diligencias de rigor.

