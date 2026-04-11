Impresionante operativo policial en la madrugada: 6 presos, 8 allanamientos, droga secuestrada

11 abril, 2026 1.051

Seis personas mayores de edad quedaron presas luego de la realización de 8 allanamientos simultáneos en la madrugada. Trabajaron en conjunto todas las fuerzas policiales de la ciudad, y se secuestró droga, balanzas y elementos de corte.

La investigación surgió de las pericias realizadas en teléfonos celulares de menores secuestrados en otro operativo en los últimos días.

De fuentes irreprochables se supo que las personas aprehendidas poseen antecedentes por comercialización de drogas.

Interviene la UFIJ Nº13 a cargo del Dr. Carlos Facundo Lemble, bajo la dirección de la instructora judicial Dra. Natalia Dello Russo.

También la Justicia de menores actúa en este caso, dado que todo se origina con la participación justamente de menores, en la venta de estupefacientes.

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