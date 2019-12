Incendiaron un auto mientras su dueña cuidaba a una abuela

Un nuevo incendio de un auto, un Renault 12 se produjo este viernes por la noche, cuando una trabajadora que cuida a una abuela, se encontraba en el domicilio de la misma y fue advertida del siniestro que se producía en la vía publica en el vehículo que había adquirido recientemente con un préstamo que solicitó, y que debe pagar aún.



“Estaba durmiendo porque ya estaba en mi trabajo, cuido una persona mayor de noche, y había llevado el auto porque lleve a mi nena cuando me avisaron vecinos que se estaba incendiando, y me ayudaron inmediatamente para empezar a apagarlo”, relató Silvia Trejo a LU 24.

“Yo tenía miedo porque el auto tiene equipo de gas; tenía miedo por la abuela, por los nenes, me dijeron que habían visto a personas que habían pasado por el lugar. Luego llegaron los Bomberos para terminar de apagarlo”.

“No tengo problemas con nadie”

“Yo no tengo problemas personales con nadie”, dijo Trejo. “No sé qué es lo que pasó no había terminado de pagarlo; yo había sacado un crédito para pagarlo, tengo un año y medio por delante, ahora tengo que seguir adelante, lo que me queda es venderlo así como está pero no para recuperar el dinero, tengo un largo tiempo por delante, para pagarlo; lo único es que tiene el equipo de gas y el motor que no se afectó”.

