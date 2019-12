Incendiaron un vehículo en Viamonte y Bolívar

25 diciembre, 2019 Leido: 1246

Esta madrugada alrededor de las 4.30 horas, desconocidos incendiaron un vehículo que se encontraba estacionado en Viamonte 480. Se registraron pérdidas totales, indicó Ian Vivas, su propietario.

“Yo estaba durmiendo cuando me despertó mi abuela, diciéndome que habían prendido fuego un auto afuera, salgo y no estaba el auto mío, lo habían llevado hasta la esquina y estaba prendido fuego”, relató aún afectado por lo sucedido el propietario del auto.

“Tengo una amargura bárbara. Despertarse a la madrugada y encontrarse con que el auto no sirve más es terrible. Es un Fiat Uno blanco. No sé quién lo hizo, ni por qué lo hicieron. Si le lo quisieron llevar y se les prendió. Las puertas estaban forzadas. Estoy desanimado. Hace dos meses que me lo había comprado; trabajando le iba haciendo cosas”, sostuvo.

Fue radicada la denuncia policial.

