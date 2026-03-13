Incendio de pastizales que inició por quema de basura

13 marzo, 2026 1

Este viernes, a las 20:00, Bomberos Voluntarios debieron asistir a Isabel La Católica y Ejercito de Los Andes para sofocar un foco ígneo de pastizales que comenzó por quema de basura.

El cuerpo bomberil trabajó en el lugar durante aproximadamente una hora para controlar el fuego. Desde el cuartel afirmaron, además, que son frecuentes en la zona este tipo de incendios y que el foco queda activo por lo que puede reavivarse, demandando nuevamente la presencia de Bomberos.

Volver