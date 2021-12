Incendio en Diario El Chubut: Arripe sostuvo que atacaron a cien familias trabajadoras

21 diciembre, 2021

La ley de zonificación minera trae aparejado una cantidad de manifestaciones y protestas, donde los vandalismos de público conocimiento en la provincia de Chubut son noticia cotidiana. Esta vez le tocó el turno al Diario El Chubut, donde manifestantes provocaron un incendio que tomó dimensiones inesperadas. En tal sentido, el gerente de la empresa, Daniel Arripe, contó: “yo vivo en Puerto Madryn y no estaba en el momento que se produjeron los ataques en Trelew, igualmente me enteré al instante porque me llamaron por teléfono de inmediato, y no podría creer lo que estaba sucediendo. Después de esta orda de Trelew, que circuló por Rawson, por todos lados destruyendo todo, y tomaron la decisión de llegarse hasta el Diario el Chubut, para atacar con piedras y bombas molotov las vidrieras, todo muy lamentable por cierto lo que estamos viviendo”.

Consultado sobre la identificación de los atacantes, Arripe sostuvo: “no tengo ninguna duda que este mismo grupo fue el que se trasladó en colectivo a la ciudad de Trelew para prender fuego la Casa de Gobierno, la Procuraduría general de la Provincia, la legislatura, todos los edificios públicos que encontraron a su paso los atacaron prendiéndolos fuego, rompiendo sus vidrios, la Policía poco y nada ha dicho al respecto, si bien hay detenidos, no se sabe a ciencia cierta quienes son, si son los autores materiales del hecho o no, o si tienen algo que ver con todo lo acontecido. Lo cierto es que anoche la zona del diario estaba prácticamente liberada, excepto que había ocho policías en el interior, como prevención por si esta gente llegaba al lugar, ellos impedirían el ingreso al primer piso que es el lugar central nuestro, está la redacción, la administración, y la dirección, entonces se trató de impedir eso, pero encontraron todo el espacio libre interior y exterior del área de publicidad y parte de la administración, que fue lo que destruyeron. Afortunadamente no hubo heridos”.

Daniel se lamentó por la gente que cumple funciones en la empresa, “fundamentalmente atacaron la fuente de trabajo de cien familias, de personas que todos los días concurren a sus tareas, no atacaron a los dueños o responsables del diario, se atacó la libertad de prensa y trabajo, que nada tienen que ver con esta lucha empedernida, aquí lo que hace falta en esta provincia es un debate sano y amplio sobre qué es lo que se debe hacer con la minería, nosotros no tomamos posición si minería sí o minería no, nos limitamos a informar con la mayor objetividad posible”.

