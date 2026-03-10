Incendio en el basural: el municipio amplía la denuncia con registros del sistema de monitoreo

Desde el Municipio de Tres Arroyos se informa que se amplió la denuncia realizada oportunamente por el incendio ocurrido en el Predio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, incorporando nueva información y pruebas obtenidas a través del sistema de monitoreo.

La presentación incluye registros y videos que fueron puestos a disposición de la Justicia con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Desde el municipio continúan trabajando en conjunto con las áreas correspondientes para aportar toda la información necesaria y se espera que se pueda avanzar en el proceso de investigación para encontrar a los responsables.

Asimismo, se reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo los mecanismos de control y monitoreo para prevenir este tipo de situaciones y resguardar el ambiente y la seguridad de la comunidad.

