Incendio en el Edificio Libertad: 5 heridos y 75 evacuados

19 abril, 2026 0

Un incendio de importantes dimensiones se desató este sábado por la noche en el Edificio Libertad, sede del Estado Mayor de la Armada Argentina, ubicado sobre la avenida Comodoro Py al 2000, en el barrio porteño de Retiro. El siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y provocó la evacuación preventiva de al menos 75 personas, mientras que cinco resultaron afectados por inhalación de humo, aunque se encuentran fuera de peligro.

El foco ígneo se originó alrededor de las 20 horas y tomó principalmente los pisos 12 y 13 del edificio. Según las primeras informaciones, el fuego se habría propagado rápidamente debido a la presencia de material combustible almacenado en depósitos y espacios improvisados como oficinas, lo que dificultó las tareas iniciales de los bomberos.

Al arribar al lugar, efectivos trabajaron intensamente con líneas de agua de alta presión para contener el avance de las llamas.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el incendio afectó distintos sectores en altura: en el piso 12 se registró un foco en una escalera con material acopiado que abarcó unos 14 metros cuadrados; en el piso 13, una oficina improvisada y una escalera sumaron daños por unos 27 metros cuadrados; mientras que en el piso 14 se vieron comprometidos otros 26 metros cuadrados, incluyendo un archivo y áreas de depósito.

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