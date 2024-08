Incendio en French y la Rioja: Familia perdió todo y solicita ayuda

La familia de Leo Bungs perdió todo en el incendio registrado en la noche de este domingo, aproximadamente a las 22, en el domicilio de French y La Rioja y solicita ayuda a la comunidad.

Evelyn, hija del dueño de casa, dijo a LU 24 que “mi papá no estaba y mi hermana, gracias a Dios, había ido a comer con nosotros porque a esa ahora ella siempre está durmiendo, sino la historia hubiese sido terrible”.

“Mi abuela también estaba despierta y escuchó la explosión de un vidrio, entró para ver si estaba mi hermana, gracias a Dios estaban todos bien, pero perdió todo. En la casa de ella no fue tan grave, aunque es peligroso que estén ahí”, advirtió.

“Perdieron todo. No les quedó ropa, muebles, nada. Creo que se quemó la heladera también”, lamentó.

“A mi viejo lo conoce todo Tres Arroyos, es un laburante, hace mandados, milanesas, y la gente es muy buena”, manifestó.

Sobre las causas del siniestro, expresó que “según dijeron los Bomberos fue por un cigarrillo en la cama, pero no había nada en mi casa, es imposible, aunque de eso se tiene que encargar la Policía”.

Todo lo que se pueda aportar es bienvenido. Quien pueda colaborar debe comunicarse al teléfono 2983-359005. “También estamos haciendo una tapadita porque nos han donado premios, sale 2 mil pesos. Están todos los datos en mi cuenta de Facebook Evelyn Bungs”, finalizó.

