Incendio en Oriente: “El productor rural pierde un 20% de la suma asegurada”, dijo Espeluse

9 diciembre, 2020 Leido: 331

La campaña de granizo 2020 fue bastante positiva para La Segunda Seguros, así lo contó a LU 24 su titular Horacio Espeluse. “Mirando lo que le pasa al productor agropecuario, ha sido un año de buenas lluvias, según lo que nos comentaron los rindes son buenos”, refiriéndose a la zona en la que trabajan que va desde Rio Colorado y Carmen de Patagones hasta Olavarría.



También se refirió a los casos de incendio y puso como ejemplo el ocurrido en Oriente, en la que se vieron afectadas más de 200 hectáreas de trigo listas para cosechar. “Ahí no quedó nada, inclusive lo que suele afectar también es la cama de siembra para lo que puede ser la siembra de segunda o la siembra de gruesa y eso es lo que más suele afectar, que en el caso del granizo no pasa”, dijo y aclaró: “Por lo general las mayores afectaciones se dan por las cantidades de tormentas muchos más importantes que los incendios que se producen”.

“En un año como este, un incendio tiene consecuencias muy significativas económicamente porque justamente al venir de un año bueno por lo general está todo perfilado para que sea una buena cosecha, pero en general el mercado asegurador cubre un 80 por ciento de la suma asegurada, entonces ahí va haber una pérdida del 20 por ciento. En el caso de Oriente que se originó por una negligencia para hacer un asado y no hay responsables, si hay un seguro el límite de cobertura es el 80 por ciento de la suma asegurada que muchas veces no está en línea con el rinde, y a eso al productor rural después le va a costar mucho recuperarse”, explicó.

