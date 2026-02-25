Incendio en Rivadavia al 2000. Bomberos trabajaron para controlar el fuego (video)

25 febrero, 2026

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad intervinieron en un incendio que se desarrolló en la avenida Rivadavia al 2000. El siniestro se habría iniciado a la altura del puente y se investiga la posibilidad de intencionalidad en el suceso.

La densidad del humo es muy alta y dificulta el tránsito en la zona. Los Bomberos trabajan con celeridad para evitar que el fuego se propague. Se recomienda a los automovilistas evitar el área y tomar precauciones. La situación está bajo control, pero se desconoce el alcance de los daños.



