Incendio intencional en una casa de Tres Arroyos. El vecino pide Justicia

12 septiembre, 2020

Alberto Pedro Alzugaray, aseguró esta mañana a nuestra emisora, que alrededor de las 3 de la madrugada, desconocidos prendieron fuego la ventana de su casa en Cerrito 1195 y que al amedrentarlos con gritos, se dieron a la fuga . Advirtió que si la justicia no actúa, el lo hará por mano propia.

“A las 3 de la mañana estábamos durmiendo con mi señora y los chicos. Paró un auto y sentimos un ruido y toreaban los perros. Sentí que decían ‘prendé fuego la ventana’ y como no tengo arma dije ‘alcánzame el revólver’ y tiraron la botella de alcohol. Salió el auto de golpe y dispararon rápido”, relató. El fuego afectó solo la ventana y los Bomberos vinieron en seguida.

Agregó que tiene datos “pero no quiero dar nombres hasta que no vaya a la justicia y si no actúa, haré justicia por mano propia. Me llama la atención porque vinieron y por qué a mí”, sostuvo.

