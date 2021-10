Indignación de una vecina por el robo de placas en el cementerio de Coronel Pringles

17 octubre, 2021 Leido: 34

Una vecina pringlense denunció el robo de cinco placas de alto valor sentimental del cementerio de esa ciudad. “Bronca, Impotencia, rabia, tristeza, dolor, angustia, ¿qué más se puede sentir al ver la tumba de tus seres queridos así?”, dio cuenta en una red social Mariela Ibarra, tras constatar el faltante de las placas en la tumba de sus abuelos.



Al parecer, el hecho tendría más visos de daño que de búsqueda de un fin económico, ya que las placas sustraídas no tienen valor comercial.

“Unas terribles ganas de encontrar a quien hace este tipo de “trabajito” y hacerle saber que la fotos de esas placas eran de personas, que fueron esposo/a, padre/a, hijos, abuelos, tíos, hermanos, amigos, esas placan tienen un valor impagable para las personas que tienen un ser querido bajo ella, pero ningún valor económico, esa placa que venden por unos mangos para satisfacer vicios tienen fechas, tienen mensaje, tienen un antes y un después para quienes nos paramos frente a ellos a charlar de la vida, de cuánto los extrañamos, a quienes vamos y le contamos nuestras alegrías y sentimos que pasando el dedo sobre la foto de su rostro están más cerca”, sostuvo la damnificada.

La pringlense es una de las personas que trabaja en el balneario local, con la atención a los turistas y vecinos de la comunidad, además del mantenimiento de las instalaciones.

Según publica el diario El Orden en su portal, el hecho registra antecedentes. Y la propia víctima también lo advierte. “Pero más pena dan los que deberían hacer algo y prefieren mirar para otro lado, no sé cuál es la solución, pero se podría hacer algo más. Ahora tenemos que denunciar para que quede registrado, como las otras 5 o 10 denuncias que hay apiladas en un cajón sin importancia, o esperar si por ahí tuvimos la suerte de que se les caiga la placa y esté perdida por ahí”, sostiene, entre otras fuertes quejas.

“Necesitamos que el cementerio esté iluminado, ya que no se puede tener un sereno porque es muy grande y es un lugar a quien nadie quiere ir a trabajar de noche y sin luz. Se podrían poner cámaras, algún tipo de movilidad, como una moto para que se puedan hacer recorridos, se podría investigar quién compra, porque el que roba es un ser sin alma pero el que compra es peor porque lucra con el sentimiento de las personas y la necesidades de otros. Se podría hacer algo o al menos intentar, tenerlos en cuenta alguna vez, quienes están en el cementerio son personas importantes para su familia, son PARTE DE SU FAMILIA. Por favor que alguien haga algo, ¿o debemos pararnos frente a la tumba a ser guardia nosotros mismos?” finaliza.

