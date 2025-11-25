Indignación por el vandalismo a la placa de los Scouts en la Plaza Italia

El jefe del Grupo Scout Tomás Santa Coloma, Óscar Meijide, confirmó en dialogo con LU24 que la placa colocada en el centro de la Plaza Italia, más precisamente donde están los mástiles, fue vandalizada. El daño fue advertido por uno de los educadores que pasaba por el lugar camino a su trabajo.

La placa, instalada en homenaje al Centenario del Lobatismo, había sido autorizada por el municipio en 2020 y renovada el año pasado debido al deterioro por la intemperie. “Es algo que hicimos con mucho esfuerzo y sacrificio. No entendemos por qué alguien haría esto”, expresó Meijide, visiblemente indignado.

El referente Scout informó que ya realizó la denuncia policial y que la Secretaría de Seguridad revisará las cámaras de la zona para intentar identificar a los responsables. Señaló además que el elemento no contaba con seguro, lo que agrava la situación.

Meijide lamentó que este hecho empañe el cierre de un fin de semana “maravilloso”, en el que los grupos locales participaron de un campamento de tres días en Tandil. Por último, pidió conciencia y solidaridad a la comunidad: “No tiene ningún sentido romper monumentos de entidades de bien público ni del municipio”.

