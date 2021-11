Indignante: Destruyeron el baño de la cancha auxiliar del Club Huracán

16 noviembre, 2021 Leido: 476

El Club Huracán fue nuevamente víctima del accionar vandálico. Desconocidos destruyeron el baño de la cancha auxiliar ubicada sobre calle Falucho y las vías.

Desde la entidad, a través de la página oficial de Facebook, lamentaron el hecho y expresaron con indignación que “es de desear que sea un hecho de inseguridad más y no una acción dirigida a nuestra institución”.

Además, informaron sobre lo sucedido:

“En las últimas horas el Club ha sufrido una vez más, y van….., la destrucción del baño que está en la cancha auxiliar ubicada sobre calle Falucho y las vías. En los últimos años se ha hecho nuevo ese baño numerosas veces. En las próximas horas se comenzará a reconstruirlo. Antes, obvio, habrá que comprar los artefactos, arreglar la reja, la puerta, etc. Es de desear que sea un hecho de inseguridad más y no una acción dirigida a nuestra institución”.

