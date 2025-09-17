Infracción al Código Aduanero en Necochea: Supera los 100 millones lo incautado en allanamientos

Dos domicilios y dos locales comerciales fueron allanados en Necochea en diligencias judiciales realizadas en conjunto con la Dirección Regional Aduanera de Río Colorado, por orden del Juzgado Federal de Garantías de Necochea, a cargo del Dr. Bernardo Bibel, bajo la instrucción de la Unidad Funcional Descentralizada de la localidad.

El valor total de los secuestros, que incluye artículos electrónicos, armas y municiones, supera los 100 millones de pesos, y cuatro hombres quedaron vinculados a la causa.

También fueron requisados tres vehículos con el objetivo de decomisar elementos de contrabando y que infrinjan una disposición de la ANMAT, vinculada a la prohibición del cigarrillo electrónico como terapia para dejar de fumar.

Fueron incautados aproximadamente 200 vapeadores (cigarrillos electrónicos), 50 teléfonos celulares, artículos tecnológicos, como consola de juegos, joysticks y una contadora de billetes. También cables, cargadores y adaptadores móviles, parlantes y auriculares, termos, estéreos de auto, micrófonos, armas de fuego y municiones de distinto calibre.

Fuente y fotos: necocheanet.com.ar



