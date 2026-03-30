Infracciones y secuestros vehiculares en controles de tránsito
La Municipalidad de Tres Arroyos, a través del área de Tránsito, informa los resultados de los operativos de control realizados durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad.
Fueron secuestradas 10 motocicletas y 7 automóviles, y se registraron 10 casos de alcoholemia positiva.
En cuanto a las infracciones constatadas, se detallan:
17 por falta de licencia de conducir
11 por falta de seguro obligatorio
4 por estacionamiento en contramano
2 por enganche antirreglamentario
15 por obstrucción de paso peatonal
1 por cruce de semáforo en rojo
4 por obstrucción de rampa para personas con discapacidad
5 infracciones a equipos pesados (camiones)
2 por falta de casco
4 por escape antirreglamentario
3 por obstrucción de garaje
Desde el Municipio se continúa trabajando en la prevención y el control, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas en beneficio de toda la comunidad.
Se recuerda a los vecinos la importancia de respetar las señales de tránsito y circular con la documentación correspondiente, porque la correcta circulación vehicular es responsabilidad de todos.