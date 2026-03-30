Infracciones y secuestros vehiculares en controles de tránsito

30 marzo, 2026 0

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través del área de Tránsito, informa los resultados de los operativos de control realizados durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad.

Fueron secuestradas 10 motocicletas y 7 automóviles, y se registraron 10 casos de alcoholemia positiva.

En cuanto a las infracciones constatadas, se detallan:

17 por falta de licencia de conducir

11 por falta de seguro obligatorio

4 por estacionamiento en contramano

2 por enganche antirreglamentario

15 por obstrucción de paso peatonal

1 por cruce de semáforo en rojo

4 por obstrucción de rampa para personas con discapacidad

5 infracciones a equipos pesados (camiones)

2 por falta de casco

4 por escape antirreglamentario

3 por obstrucción de garaje

Desde el Municipio se continúa trabajando en la prevención y el control, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas en beneficio de toda la comunidad.

Se recuerda a los vecinos la importancia de respetar las señales de tránsito y circular con la documentación correspondiente, porque la correcta circulación vehicular es responsabilidad de todos.

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