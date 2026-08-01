Ingeniero White: matan a un joven de 19 años durante una pelea a la salida de un bar

1 agosto, 2026 9

Un joven de 19 años recibió un disparo mortal, esta madrugada, a la salida de un bar en Ingeniero White. Hay un detenido.

La víctima, identificada como Santiago Vega murió luego de recibir un disparo de arma de fuego en el cuello, en un hecho ocurrido tras una pelea a la salida de un bar, reinaugurado en avenida San Martín al 3400. El detenido se llama Joaquín Eleazar Larraburu, de 25.

De las primeras investigaciones habría surgido que todo habría comenzado con una pelea entre jóvenes en la zona de Plunkett y avenida San Martín de White, y en ese contexto, uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en el cuello de Vega. El joven murió en el acto como consecuencia de la herida.

Larraburu se dio a la fuga a bordo de un Volkswagen Gol que luego terminó chocando en la rotonda de la Ruta 3 y calle Pedro Pico. En el interior del vehículo se logró secuestrar el arma de fuego. (labrujula24.com)

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