Ingreso al domicilio de su expareja, provocó daños y la aprehendieron

11 marzo, 2026 0

Una mujer de 25 años fue aprehendida tras un episodio ocurrido en la vivienda de su expareja, ubicada en calle Maipú al 900.

La mujer habría ingresado al domicilio sin autorización del propietario, un hombre de 45 años, y además provocó daños en una persiana plástica de una ventana trasera de la vivienda.

Tras la intervención policial se activaron los protocolos correspondientes. El hombre fue trasladado a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde prestó declaración sobre lo sucedido.

En tanto, la mujer fue trasladada a la Estación de Policía de Seguridad Comunal, Comisaría Primera, donde se iniciaron actuaciones por violación de domicilio, daño e infracción a la Ley 12.569 de violencia familiar, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 del Departamento Judicial local.

Luego de cumplirse los recaudos legales, la fiscalía interviniente dispuso su libertad durante la tarde del mismo día.

