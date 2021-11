Inseguridad: Le robaron 2 veces en 3 días

28 noviembre, 2021

El sábado, LU24 habló Javier Pichirili quién fue víctima de un robo el jueves en su gomería, ubicada en Ruta 3 y calle Garibaldi, para realizar una entrevista en el día de hoy. Cerca de las 10 horas de este domingo, luego de varios contactos, la comunicación se cortó.



Un periodista de nuestra emisora se acercó al lugar, el paisaje fue desolador, Javier se encontraba en su galpón sacando todas sus pertenencias. No alcanzó con ser robado el día jueves, sino que anoche otra vez fue víctima de la inseguridad. Se lo ve cansado, con los ojos llenos de lágrimas y sin tiempo para frenar, dice y sabe que si no se lleva sus últimas cosas de valor se va a quedar sin nada.

“Nuevamente me robaron” dijo y agregó “ya no sé qué hacer, me llevo todo”. Javier estaba acompañado por dos amigos, entre los tres buscan cargar todo antes de que llegue la noche y vuelva a ser blanco de la inseguridad. Ya no sabe cuántas veces lo robaron, en principió dijo que fueron 5, hoy ya son 6 y mañana tal vez 7.

