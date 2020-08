Insólita propuesta de un concejal bahiense a Caminada para recuperar dinero que habría robado la policía

Un polémico episodio tendría por protagonista a un concejal bahiense de Juntos por el Cambio, Nicolás Vitalini, y de manera involuntaria al superintendente de la Región Sur de la Policía, el exjefe departamental de Tres Arroyos Aldo Caminada. Según publica hoy La Brújula 24, el edil acudió al despacho del jerarca policial a ofrecerle un pacto para que uniformados que participaron de un procedimiento tras un robo, “devuelvan” dinero incautado a los delincuentes ya que al parecer se habrían quedado con parte del botín. Algo que ya sucedió una vez en esta ciudad con el recordado caso del atraco a Jorge Príncipe.

La propuesta habría tenido lugar el viernes en el despacho de Caminada, al que acudió el edil mencionado junto a dos damnificados en un robo ocurrido en Maldonado al 300 de Bahía Blanca, de donde los delincuentes se llevaron una cifra millonaria en dólares, pesos y euros, además de elementos de electrónica. Según la publicación, “el jefe policial recibió a los visitantes junto al comisario Gonzalo Bezos y a Federico Montero, coordinador del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Enfrente, además del concejal, un abogado y Juan y Aníbal Vélez, quienes fueron noticia la semana pasada por el millonario robo sufrido en su estudio contable. Tras el hecho fueron apresados dos delincuentes y se recuperó parte del botín.

“La propuesta que llevaban los damnificados era hacer “un pacto de caballeros”. Ese acuerdo contemplaba que los policías que habían participado de la detención de los delincuentes entregaran el dinero faltante. “Estamos seguros y tenemos datos de que la guita que falta se la quedó la policía”, dijo uno de los presentes. Y a cambio del reintegro -de unos 150 mil dólares- y una computadora no concretarían la denuncia penal al respecto.

“Esta situación provocó alta tensión entre los presentes, aunque no hubo gritos. Caminada señaló que la situación debía ser denunciada y los Vélez insistieron en que preferían que todo quedara fuera del ámbito judicial.

“Terminada la reunión, Montero se comunicó con el fiscal Diego Conti e hizo una presentación judicial para que quede constancia del hecho y manifestó que Vitalini no puede proponer una cosa así siendo funcionario público. Ahora la Justicia deberá investigar el incidente en la Departamental y si hubo “mejicaneada” de alguno de los policías que detuvieron a los asaltantes de la familia Velez”, dice La Brújula 24.

Tras el insólito hecho, el jefe policial Caminada habría pedido reunirse con el intendente Héctor Gay, situación que se llevaría a cabo en las próximas horas.

