Insólito robo en Miramar: ladrones vacían kiosco y escapan a caballo

18 mayo, 2026 4

Dos delincuentes entraron a robar a un kiosco del centro de Miramar montados a caballo, se llevaron mercadería y actuaron con total tranquilidad, según muestran las cámaras de seguridad del local.

El hecho, ocurrido en la esquina de 21 y 36, continuidad de la peatonal, quedó registrado en video y generó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde los vecinos expresaron su bronca y preocupación por el nivel de inseguridad en la localidad balnearia.

Según las imágenes que comenzaron a circular este domingo, los ladrones entraron al local, prendieron las luces para revisar mejor el interior y seleccionaron la mercadería. Todo ocurrió sin apuros, lo que sorprendió aún más a los habitantes de la zona.

El video, difundido rápidamente por las redes, muestra la modalidad inusual del robo: los delincuentes llegaron y escaparon a caballo, un detalle que generó comentarios de desconcierto y enojo entre los usuarios.

Muchos vecinos destacaron que el hecho ocurrió en pleno centro y cuestionaron que, hasta el momento, no se haya identificado a los responsables pese a la claridad de las grabaciones.

Un vecino señaló que uno de los autores sería la misma persona que, tiempo atrás, habría protagonizado otro robo en el predio de Punto Limpio. “Saben quién es y sigue afanando”, escribió en un medio local.

“Miramar, tierra de nadie”, escribió otro vecino.

Las críticas también apuntaron a la falta de controles y de presencia policial en la zona, un reclamo recurrente en los últimos tiempos en Miramar.

Las autoridades policiales aún no brindaron información oficial sobre la investigación ni confirmaron detenciones relacionadas con este caso específico. Mientras tanto, el video continúa sumando vistas y comentarios que reflejan la indignación de los miramarenses, que exigen mayor seguridad y presencia de policías en las calles.

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