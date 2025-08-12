Insólito: Robó una cámara y a través de ésta fue detenido

12 agosto, 2025 0

Un joven terminó preso esta madrugada de martes, a raíz del procedimiento que llevó adelante personal del Comando de Patrulla en el Barrio San Martín, de Bahía Blanca.

Sobre las 3:30 de hoy, Manuel Eduardo Medín fue sorprendido entrando a un domicilio con el único objetivo de robar una cámara de seguridad en calle Falcón al 600. El dato curioso es que Medín fue captado por el propio dispositivo, por lo que la imagen en tiempo real facilitó la detención, la cual se efectivizó en Pueyrredón al 1200.

Fuentes consultadas aseguraron que el ladrón de 18 años descartó lo sustraído, arrojándolo debajo de una camioneta.

(Con información de La Brújula)

Volver