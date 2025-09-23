Insólito: Un joven irrumpió en su propio velorio al grito de “estoy vivo”

Un insólito suceso ocurrió en Tucumán, cuando una persona había sido atropellada por un camión y su madre reconoció como el cadáver de su hijo de 22 años, se lo entregaron, y en pleno velorio apareció al grito de “estoy vivo”, todo fue un error.

De inmediato en las redes se recordó la película argentina “esperando la carroza” cuando la protagonista, Mamá Cora, irrumpió en su propio velorio.

la Policía contó que el jueves de la semana pasada, en horas de la madrugada, tomaron conocimiento que “un hombre se habría quitado la vida, en una ruta alternativa a la altura del puente Ingeniero Barros, arrojándose bajo las ruedas de un camión”.

Seguidamente, se presentaron los familiares en la comisaría argumentando que el fallecido era su hijo. Se realizaron todos los pasos legales y se entregó el cuerpo para su sepelio.

Todo parecía desarrollarse con normalidad cuando una noticia echó a correr por el pueblo, contando que el supuesto fallecido se apareció en su propio velorio, provocando un gran desconcierto, gritos y llantos.

El Jefe Policial dijo que el joven “tenía problemas de adicción y, de acuerdo con los dichos de su madre, él se había ausentado de la casa hacía varios días. Y luego la mujer se presentó en la comisaría”.

Lo cierto de todo esto fue que el muerto no estaba muerto, estaba en “un viaje” como él mismo expresó. Totalmente insólito.



