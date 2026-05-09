Intensa labor de CPR chavense

9 mayo, 2026 0

En el marco de los operativos preventivos que se desarrollan de manera permanente en distintos sectores del distrito, personal del Comando de Prevención Rural de Adolfo Gonzales Chaves, intensificó las tareas de control e identificación de personas y vehículos, logrando aprehender a un hombre por portar un arma de fuego sin documentación en Juan Eulogio Barra; recuperar un vehículo que había sido robado de un establecimiento rural de Chaves; y detener una persona con pedido de captura, que circulaba en una motocicleta por la Ruta 3, proveniente de Monte Hermoso.



Aprehendido por transportar arma de fuego sin documentación

En inmediaciones de Juan Eulogio Barra, efectivos de esa dependencia policial, interceptaron una camioneta Pick Up., Ford F-100, dominio VGM-100, logrando en ese contexto la aprehensión de un ciudadano mayor de edad, oriundo de esta localidad, quien transportaba un arma de fuego sin la documentación reglamentaria correspondiente.

Hurto de vehículo recuperado e identificación del autor

Por otra parte, se desplegaron inmediatas tareas investigativas tras una denuncia de un productor rural que permitieron recuperar un vehículo robado y avanzar rápidamente en el esclarecimiento de este hecho. La autoría del ilícito recayó sobre un empleado del propio establecimiento, quien quedó formalmente vinculado a la causa judicial por el delito de “Hurto Agravado”.

Asimismo, la investigación permitió recuperar el rodado sustraído, el cual había sido secuestrado en otra jurisdicción, en el marco de un procedimiento policial independiente. Cumplidos los recaudos legales correspondientes, la camioneta fue restituida a su legítimo propietario.



Detención de una persona con pedido de captura

Durante la madrugada de este sábado, efectivos policiales interceptaron en la Ruta 3, una motocicleta conducida por Valentín Cabrera, de Monte Hermoso, quien registraba un pedido de captura activa vigente, desde el año 2024, requerido por la UFIJ N° 4 del Departamento Judicial Azul, con sede en Olavarría, en el marco de actuaciones judiciales que se instruyen en dicha dependencia.

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