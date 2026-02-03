Intenso trabajo en operativos de control vehicular, prevención e identificación
Por la noche del lunes, con la premisa de que continuarán, comenzaron a realizarse intensos operativos de control vehicular, prevención e identificación de personas, en distintos puntos de la ciudad.
De los operativos están participando: Escuadrón de Caballería, policía de la Comisaria Primera, el Comando de Prevención Rural (conocido como CPR) y la Dirección de Tránsito.
Además, no se descarta la suma de otras fuerzas como la DDI y Drogas Ilícitas.