Intenso trabajo en operativos de control vehicular, prevención e identificación

3 febrero, 2026 180

Por la noche del lunes, con la premisa de que continuarán, comenzaron a realizarse intensos operativos de control vehicular, prevención e identificación de personas, en distintos puntos de la ciudad.

De los operativos están participando: Escuadrón de Caballería, policía de la Comisaria Primera, el Comando de Prevención Rural (conocido como CPR) y la Dirección de Tránsito.

Además, no se descarta la suma de otras fuerzas como la DDI y Drogas Ilícitas.

Volver